Держсекретар США пригрозив ЄС через штрафування соцмережі Ілона Маска

Державний секретар США Марко Рубіо різко розкритикував рішення Європейської комісії оштрафувати платформу X через недостатню протидію шкідливому контенту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Рубіо написав на X.

Рубіо різко відреагував на штраф Єврокомісії, назвавши його "атакою іноземних урядів на всі американські технологічні платформи та американський народ".

"Дні цензури американців в інтернеті минули", – додав держсекретар.

Регуляторні органи ЄС оштрафували Х на 120 мільйонів євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.

Порушення включають оманливий дизайн "синьої галочки", відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища) та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.

Коментуючи повідомлення про плани ЄС оштрафувати Х, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що "ЄС повинен підтримувати свободу слова, а не атакувати американські компанії через сміття".

В ЄС відповіли Венсу, що штраф "не має нічого спільного з цензурою".