В Єврокомісії відповіли Венсу на звинувачення ЄС у цензурі

У Європейській комісії відповіли віцепрезиденту США Джей Ді Венсу на його звинувачення у цензурі у зв’язку зі штрафом ЄС для американської соцмережі Х.

Про це заявив на брифінгу в Брюсселі речник Єврокомісії Тома Реньє, повідомляє "Європейська правда".

Реньє наголосив, що штраф, оголошений Х у зв’язку із порушенням Закону про цифрові послуги (DSA), "не має нічого спільного з цензурою". Також, за його словами, цей штраф не має нічого спільного з модерацією контенту.

"DSA і наше цифрове законодавство не мають нічого спільного з цензурою. Я можу навести вам деякі цифри з цього приводу. Цього року, тобто з січня по грудень 2025 року, Instagram прийняв понад 118 мільйонів рішень щодо модерації контенту тут, в ЄС. Facebook прийняв понад 413 мільйонів рішень щодо модерації контенту в ЄС – не ми, а платформа (ухвалила ці рішення). X – понад 616 000 рішень щодо модерації контенту. Це факти. Це не спекуляції. Це реальні факти", – сказав речник.

Він додав, що Єврокомісія прагне, аби платформи соціальних мереж гарантували, що громадяни країн ЄС можуть оскаржувати необґрунтовані рішення щодо модерації контенту, прийняті великими технологічними компаніями.

"Сьогоднішні рішення не мають нічого спільного з рішеннями щодо модерації контенту", – наголосив ще раз речник комісії.

Речниця комісії Паула Піньо додала, що у ЄК "погодилися не погоджуватися з тим, як деякі люди в США сприймають наше законодавство". "Воно не стосується цензури, і ми вже неодноразово повторювали це з цієї трибуни", – сказала вона.

Єврокомісія наклала на компанію X штраф у розмірі 120 мільйонів євро за порушення зобов'язань щодо прозорості. Порушення включають оманливий дизайн "синьої галочки", відсутність прозорості рекламного репозиторію та ненадання доступу до публічних даних.

Коментуючи повідомлення про плани ЄС оштрафувати Х, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що "ЄС повинен підтримувати свободу слова, а не атакувати американські компанії через сміття".

У серпні в ЄС пообіцяли не послаблювати свої закони у сфері регулювання техгігантів лише для того, щоб догодити США.