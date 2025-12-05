Госсекретарь США пригрозил ЕС из-за штрафа соцсети Илона Маска

Государственный секретарь США Марко Рубио резко раскритиковал решение Европейской комиссии оштрафовать платформу X за недостаточное противодействие вредному контенту.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рубио написал на X.

Рубио резко отреагировал на штраф Еврокомиссии, назвав его "атакой иностранных правительств на все американские технологические платформы и американский народ".

"Дни цензуры американцев в интернете прошли", – добавил госсекретарь.

Регуляторные органы ЕС оштрафовали Х на 120 миллионов евро за нарушение правил ЕС в отношении онлайн-контента.

Нарушения включают в себя обманчивый дизайн "синей галочки", отсутствие прозрачности рекламного репозитория (хранилища) и непредоставление исследователям доступа к публичным данным.

Комментируя сообщение о планах ЕС оштрафовать Х, вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что "ЕС должен поддерживать свободу слова, а не атаковать американские компании из-за мусора".

В ЕС ответили Венсу, что штраф "не имеет ничего общего с цензурой".