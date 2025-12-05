Венс заявив, що ЄС не повинен атакувати американські компанії "через сміття"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розкритикував застосування цифрових правил ЄС, заявивши, що ЄС не повинен атакувати американські компанії "через сміття".

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Вашингтон неодноразово просив ЄС скасувати свої цифрові правила щодо соцмереж в рамках торговельних переговорів, а минулого тижня міністр торгівлі США Говард Лутнік знову порушив це питання як явну компенсацію за скасування мит на сталь і алюміній.

"Ходять чутки, що Єврокомісія оштрафує X на сотні мільйонів доларів за те, що він не займається цензурою. ЄС повинен підтримувати свободу слова, а не атакувати американські компанії через сміття", – написав Венс на платформі X.

Власник X Ілон Маск подякував американському посадовцю, прокоментувавши: "Дуже вдячний".

Європейська комісія розпочала офіційне провадження проти X відповідно до Закону про цифрові послуги в грудні 2023 року, приблизно через рік після того, як Маск купив Twitter і перейменував його на X.

Однак ЄС ще не завершив своє розслідування, звинувативши X у порушенні своїх зобов'язань щодо прозорості та синіх галочок.

Згідно з правилами ЄС, компанії можуть бути оштрафовані на суму до 6% від їхнього річного глобального обороту.

У серпні в ЄС пообіцяли не послаблювати свої закони у сфері регулювання техгігантів лише для того, щоб догодити США.

Влітку стало відомо, що адміністрація Трампа дала вказівку американським дипломатам у Європі розпочати лобістську кампанію проти Акта про цифрові послуги, щоб домогтися його зміни або скасування.