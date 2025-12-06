Хто формує курс Трампа і що має враховувати Україна

Повернення Дональда Трампа до Білого дому у 2025 році оживило гасло America First. Але на відміну від його першої каденції, нинішня зовнішня політика США формується не стільки державними інституціями, як тісним ідеологічним колом, яке утворилося навколо Трампа за останні роки.

Це не традиційні дипломати чи політики. Це лоялісти, медійники, мільярдери, активістські рухи та нові аналітичні центри, що бачать світ крізь призму американського ізоляціонізму.

Для України це означає одне: у контексті зовнішньої політики наша увага має бути прикута не лише до заяв президента США, а й до тих, з ким він радиться.

Більше про нові центри впливу на американського президента і те, як Україні налагодити стосунки з Білим домом, читайте в статті кандидатки політичних наук, виконавчої директори YES Світлани Ковальчук Хто впливає на Трампа? Як Україні підлаштуватися під новий стиль політики США. Далі – стислий її виклад.

За останні роки навколо Дональда Трампа сформувалася нова мережа правих аналітичних центрів, якої майже не існувало у 2016 році.

Найпомітніший – Conservative Partnership Institute (CPI). Цей інститут перетворився на добре фінансований хаб активізму "другої епохи Трампа".

До мережі CPI входять особи на кшталт Рассела Вота – нинішнього директора Бюджетного офісу Білого дому та одного з ключових ідеологів проєкту Project 2025, масштабної ультраконсервативної програми з перебудови американської державної системи.

Цей план передбачав різке посилення президентських повноважень.

А також – заміну тисяч кар’єрних чиновників лоялістами та радикальне скорочення ролі федеральних інституцій у внутрішній і зовнішній політиці.

За свідченнями експертів, близько 40–60% ключових пунктів Project 2025 уже реалізуються або запущені в роботу.

Основний фінансовий потік у MAGA Inc надходить від невеликої групи надзаможних меценатів, яким імпонує його націоналістична, консервативна політика.

Серед них – енергетичні магнати та інвестори, зацікавлені у знятті регуляцій і "стабільних відносинах із виробниками нафти". Саме тому адміністрація Трампа значно м’якше ставиться до автократій Перської затоки й демонструє готовність "перезавантажити" економічний діалог із Росією.

Головний рупор Трампового світогляду – Такер Карлсон. Звільнений із Fox News, він перетворився на неофіційного ідеолога американського націоналізму.

Карлсон регулярно повторює кремлівські тези про "диктатора Зеленського", "безглуздість" підтримки України та "провину НАТО" за війну. Ці меседжі лягають на благодатний ґрунт у середовищі Трампа.

Поряд із Карлсоном існує ціла інфраструктура медіаактивізму.

Базою впливу Трампа стали не традиційні партійні структури, а активістські мережі, що виросли з MAGA-руху.

Наприклад, Turning Point USA мобілізує молодь антинатовськими та антиукраїнськими наративами.

У той же час у самому MAGA-середовищі з’явилися відкриті тріщини та внутрішні конфлікти.

Оточення Трампа у другій каденції стало ще тіснішим. Він свідомо уникає тих, хто може йому заперечити.

Внаслідок цього ключові посади отримують люди з мінімальним досвідом зовнішньої політики, але максимальним рівнем особистої відданості.

Але Республіканська партія США не готова терпіти будь-які витівки Трампа, а схильна озиратися на позицію своїх виборців. І це – однозначний позитив для України. Більшість виборців Республіканської партії не в захваті від плазування перед Путіним.

В цих умовах Україною потрібно бути активною, а не реактивною.

Коло впливу Трампа у 2025 році – хаотичне, подеколи небезпечне. Але воно не є монолітним.

І саме в цій неоднорідності – вікно можливостей для України. Нам треба лише вміти ним скористатися.

Докладніше – в матеріалі Світлани Ковальчук Хто впливає на Трампа? Як Україні підлаштуватися під новий стиль політики США.