Кто формирует курс Трампа и что должна учитывать Украина

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом в 2025 году оживило лозунг America First. Но в отличие от его первого срока, нынешняя внешняя политика США формируется не столько государственными институтами, сколько тесным идеологическим кругом, который образовался вокруг Трампа за последние годы.

Это не традиционные дипломаты или политики. Это лоялисты, медийщики, миллиардеры, активистские движения и новые аналитические центры, которые видят мир через призму американского изоляционизма.

Для Украины это означает одно: в контексте внешней политики наше внимание должно быть приковано не только к заявлениям президента США, но и к тем, с кем он советуется.

Больше о новых центрах влияния на американского президента и о том, как Украине наладить отношения с Белым домом, читайте в статье кандидата политических наук, исполнительного директора YES Светланы Ковальчук Кто влияет на Трампа? Как Украине подстроиться под новый стиль политики США. Далее – краткое изложение статьи.

За последние годы вокруг Дональда Трампа сформировалась новая сеть правых аналитических центров, которой почти не существовало в 2016 году.

Самый заметный – Conservative Partnership Institute (CPI). Этот институт превратился в хорошо финансируемый хаб активизма "второй эпохи Трампа".

В сеть CPI входят такие личности, как Рассел Вот – нынешний директор Бюджетного офиса Белого дома и один из ключевых идеологов проекта Project 2025, масштабной ультраконсервативной программы по перестройке американской государственной системы.

Этот план предусматривал резкое усиление президентских полномочий.

А также – замену тысяч карьерных чиновников лоялистами и радикальное сокращение роли федеральных институтов во внутренней и внешней политике.

По свидетельствам экспертов, около 40–60% ключевых пунктов Project 2025 уже реализуются или запущены в работу.

Основной финансовый поток в MAGA Inc поступает от небольшой группы сверхбогатых меценатов, которым импонирует его националистическая, консервативная политика.

Среди них – энергетические магнаты и инвесторы, заинтересованные в снятии регулирования и "стабильных отношениях с производителями нефти". Именно поэтому администрация Трампа значительно мягче относится к автократиям Персидского залива и демонстрирует готовность "перезагрузить" экономический диалог с Россией.

Главный рупор мировоззрения Трампа – Такер Карлсон. Уволенный из Fox News, он превратился в неофициального идеолога американского национализма.

Карлсон регулярно повторяет кремлевские тезисы о "диктаторе Зеленском", "бессмысленности" поддержки Украины и "вине НАТО" за войну. Эти месседжи ложатся на благодатную почву в среде Трампа.

Наряду с Карлсоном существует целая инфраструктура медиаактивизма.

Базой влияния Трампа стали не традиционные партийные структуры, а активистские сети, выросшие из MAGA-движения.

Например, Turning Point USA мобилизует молодежь антинатовскими и антиукраинскими нарративами.

В то же время в самой MAGA-среде появились открытые трещины и внутренние конфликты.

Окружение Трампа во втором сроке стало еще более тесным. Он сознательно избегает тех, кто может ему возразить.

В результате ключевые посты получают люди с минимальным опытом внешней политики, но максимальным уровнем личной преданности.

Но Республиканская партия США не готова терпеть любые выходки Трампа, а склонна оглядываться на позицию своих избирателей. И это – однозначный позитив для Украины. Большинство избирателей Республиканской партии не в восторге от пресмыкания перед Путиным.

В этих условиях Украине нужно быть активной, а не реактивной.

Круг влияния Трампа в 2025 году – хаотичный, порой опасный. Но он не является монолитным.

И именно в этой неоднородности – окно возможностей для Украины. Нам нужно только уметь им воспользоваться.

Подробнее – в материале Светланы Ковальчук Кто влияет на Трампа? Как Украине подстроиться под новый стиль политики США.