США оштрафували на $7 млн компанію за порушення санкцій проти РФ

Міністерство фінансів США оштрафував американську компанію за порушення санкцій проти російського олігарха Олега Дерипаски.

Про це йдеться в офіційному повідомленні відомства, пише "Європейська правда".

Мінфін США наклав Управлінням з контролю за іноземними активами (далі – OFAC) штрафу у розмірі понад $7,1 млн на нью-йоркську компанію Gracetown Inc. за порушення санкцій, пов’язаних із РФ.

"Міністерство фінансів рішуче реагуватиме на тих, хто ігнорує наші санкції та допомагає нашим противникам. Під керівництвом міністра Бессента ми й надалі розслідуватимемо та притягуватимемо до відповідальності тих, хто допомагає підсанкційним особам", – заявив заступник міністра фінансів з питань боротьби з тероризмом і фінансової розвідки Джон К.Герлі.

Як зазначається, з квітня 2018 року по травень 2020 року Gracetown отримала 24 платежі на загальну суму понад $31 тисячі від імені компанії, кінцевим власником якої є Дерипаска.

При цьому, як наголосили в заяві, була проігнорована офіційна вказівка OFAC стосовно заборони такого роду транзакцій у контексті Дерипаски.

Окрім цього Gracetown протягом понад 45 місяців не повідомляла OFAC про заблоковані активи підсанкційного олігарха, які перебували у розпорядженні компанії.

Компанія Gracetown була створена у 2006 році для управління трьома об’єктами елітної нерухомості у Нью-Йорку та Вашингтоні, які Дерипаска придбав приблизно в той самий час через різні юридичні структури. З 2006 по 2018 роки Дерипаска був кінцевим бенефіціарним власником Gracetown.

Після того, як у квітні 2018 року OFAC ввів санкції проти Дерипаски, усі його активи, що перебували в юрисдикції США, були заблоковані, а американським суб’єктам заборонялося здійснювати операції, пов’язані з ним та його майном.

Нагадаємо, наприкінці жовтня США вперше за другої каденції Трампа застосували нові масштабні санкції проти Росії за небажання Москви серйозно поставитися до миротворчих зусиль американського президента.

Зокрема, під санкції потрапили "Роснєфть" та "Лукойл", вони набули чинності 21 листопада.

Попри відстрочку, санкції фактично поставили хрест на міжнародному бізнесі "Лукойлу".

Читайте також: Розгром "Лукойлу": як санкції знищили одну з ключових опор Кремля у Європі.