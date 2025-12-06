США оштрафовали на $7 млн компанию за нарушение санкций против РФ

Министерство финансов США оштрафовало американскую компанию за нарушение санкций против российского олигарха Олега Дерипаски.

Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, пишет "Европейская правда".

Минфин США наложил Управлением по контролю за иностранными активами (далее – OFAC) штраф в размере более $7,1 млн на нью-йоркскую компанию Gracetown Inc. за нарушение санкций, связанных с РФ.

"Министерство финансов будет решительно реагировать на тех, кто игнорирует наши санкции и помогает нашим противникам. Под руководством министра Бессента мы и в дальнейшем будем расследовать и привлекать к ответственности тех, кто помогает подсанкционным лицам", – заявил заместитель министра финансов по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Джон К.Герли.

Как отмечается, с апреля 2018 года по май 2020 года Gracetown получила 24 платежа на общую сумму более $31 тысячи от имени компании, конечным владельцем которой является Дерипаска.

При этом, как подчеркнули в заявлении, было проигнорировано официальное указание OFAC о запрете такого рода транзакций в контексте Дерипаски.

Кроме того, Gracetown в течение более 45 месяцев не сообщала OFAC о заблокированных активах подсанкционного олигарха, которые находились в распоряжении компании.

Компания Gracetown была создана в 2006 году для управления тремя объектами элитной недвижимости в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые Дерипаска приобрел примерно в то же время через различные юридические структуры. С 2006 по 2018 годы Дерипаска был конечным бенефициарным владельцем Gracetown.

После того, как в апреле 2018 года OFAC ввел санкции против Дерипаски, все его активы, находившиеся в юрисдикции США, были заблокированы, а американским субъектам запрещалось осуществлять операции, связанные с ним и его имуществом.

Напомним, в конце октября США впервые за вторую каденцию Трампа применили новые масштабные санкции против России за нежелание Москвы серьезно отнестись к миротворческим усилиям американского президента.

В частности, под санкции попали "Роснефть" и "Лукойл", они вступили в силу 21 ноября.

Несмотря на отсрочку, санкции фактически поставили крест на международном бизнесе "Лукойла".

