Болгарія відправила гелікоптер та катер рятувати екіпаж підбитого танкера РФ

Підсанкційний танкер Kairos міг, ймовірно, бути підбитим українським морським дроном, й сів на мілину поблизу болгарського міста Ахтопол – влада Болгарії наказала спрямувати гелікоптер та катер, щоб врятувати екіпаж, однак операції завадив шторм.

Про це повідомило Міністерство транспорту та сполучення Болгарії, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У п’ятницю, 5 грудня, військово-морські сили Болгарії проводили рятувальну операцію судна, яке того ж дня увійшло в територіальні води країни, але операція була призупинена через погані погодні умови.

Танкер KAIROS, който е бил ударен от украински дронове, е отдал котва край Ахтопол. На борда има около 10 души, пише https://t.co/CXP5fEfaXT.#танкер #Ахтопол #котва pic.twitter.com/3p24wfReY0 – Календар News (@KalendarNews) December 5, 2025

Як стверджують у болгарському міністерстві судно було ідентифіковане як танкер Kairos, який минулого тижня начебто був уражений в Чорному морі українським безпілотником в економічній зоні Туреччини, а його екіпаж був врятований після того, як судно загорілося.

Зазначається, що Kairos був одним з двох підсанкційних танкерів, що потрапили під санкції, які прямували до російського порту для завантаження нафтою, призначеною для закордонних ринків.

У п'ятницю, 5 грудня, його помітили служби морського контролю, але він не відповідав на виклики. Після зв'язку з пропливаючими суднами та Морським координаційним центром в Анкарі було підтверджено, що на борту перебувало 10 осіб, які пізніше надіслали запит на евакуацію.

Для надання допомоги були відправлені прикордонна поліція і вертоліт ВМС, але судно кинуло якір приблизно в одній морській милі на схід від курортного селища Ахтопол і зупинило рух. Воно перебуває під постійним наглядом через сильний вітер.

Болгарське міністерство повідомило, що спеціалізована команда прикордонної поліції готова відправитися до судна, а два літаки готові приєднатися до операції, як тільки погода стабілізується.

Раніше повідомлялося, що 28 листопада в Чорному морі внаслідок зовнішніх ударів загорілися два підсанкційні танкери біля узбережжя Туреччини. Джерела "УП" в СБУ заявили, що це була спецоперація Служби безпеки України.

2 грудня стало відомо, що ще один російський танкер був атакований неподалік берегів Туреччини. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав ці випадки "тривожним загостренням".

4 грудня до Міністерства закордонних справ Туреччини викликали представників посольств України та Росії, аби висловити стурбованість серією атак на судна російського "тіньового флоту" в Чорному морі.