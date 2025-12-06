Болгария отправила вертолет и катер на спасение экипажа подбитого танкера РФ

Подсанкционный танкер Kairos, вероятно, мог быть подбит украинским морским дроном и сел на мель вблизи болгарского города Ахтополь – власти Болгарии приказали направить вертолет и катер, чтобы спасти экипаж, однако операции помешал шторм.

Об этом сообщило Министерство транспорта и связи Болгарии, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В пятницу, 5 декабря, военно-морские силы Болгарии проводили спасательную операцию судна, которое в тот же день вошло в территориальные воды страны, но операция была приостановлена из-за плохих погодных условий.

Как утверждают в болгарском министерстве, судно было идентифицировано как танкер Kairos, который на прошлой неделе якобы был поражен в Черном море украинским беспилотником в экономической зоне Турции, а его экипаж был спасен после того, как судно загорелось.

Отмечается, что Kairos был одним из двух подсанкционных танкеров, попавших под санкции, которые направлялись в российский порт для загрузки нефтью, предназначенной для зарубежных рынков.

В пятницу, 5 декабря, его заметили службы морского контроля, но он не отвечал на вызовы. После связи с проплывающими судами и Морским координационным центром в Анкаре было подтверждено, что на борту находилось 10 человек, которые позже отправили запрос на эвакуацию.

Танкер KAIROS, който е бил ударен от украински дронове, е отдал котва край Ахтопол. На борда има около 10 души

Для оказания помощи были отправлены пограничная полиция и вертолет ВМС, но судно бросило якорь примерно в одной морской миле к востоку от курортного поселка Ахтополь и остановило движение. Оно находится под постоянным наблюдением из-за сильного ветра.

Болгарское министерство сообщило, что специализированная команда пограничной полиции готова отправиться к судну, а два самолета готовы присоединиться к операции, как только погода стабилизируется.

Ранее сообщалось, что 28 ноября в Черном море в результате внешних ударов загорелись два подсанкционные танкера у побережья Турции. Источники "УП" в СБУ заявили, что это была спецоперация Службы безопасности Украины.

2 декабря стало известно, что еще один российский танкер был атакован недалеко от берегов Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал эти случаи "тревожным обострением".

4 декабря в Министерство иностранных дел Турции вызвали представителей посольств Украины и России, чтобы выразить обеспокоенность серией атак на суда российского "теневого флота" в Черном море.