У Швеції кажуть, що "майже щотижня" зустрічають підводні човни РФ у Балтійському морі

Операційний командувач Військово-морських сил Швеції Марко Петкович заявив, що шведський флот "майже щотижня" зустрічає російські підводні човни в Балтійському морі.

Його слова цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Петкович сказав, що Москва "постійно посилює" свою присутність у регіоні, і спостереження за її кораблями є звичною частиною життя шведського флоту. Він наголосив, що країна "майже щотижня" зустрічає російські підводні човни в Балтійському морі.

"Це дуже поширене явище", – сказав він, додавши, що кількість спостережень збільшилася в останні роки.

Він зазначив, що Росія збільшує свої можливості і виробляє по одному підводному човну класу "Кіло" на рік у Санкт-Петербурзі та Калінінградській анклаві.

Петкович акцентував: Росія проводить "цілеспрямовану і постійну програму модернізації" своїх кораблів.

"Як тільки в Україні буде встановлено режим припинення вогню або перемир'я – ми оцінюємо, що Росія посилить свої можливості в цьому регіоні. Отже, з огляду на це, [шведський] флот повинен постійно зростати і зосереджуватися на загальній картині", – наголосив операційний командувач ВМС країни.

Він зазначив, що тіньовий флот Росії, який складається з нафтових танкерів під цивільним прапором, також викликає занепокоєння, і не виключив можливість використання таких кораблів для запуску дронів.

"Тіньовий флот сам по собі не є військовою проблемою, але він може вплинути на наші країни з військової точки зору", – додав Петкович.

Нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що Росія посилює гібридні атаки проти європейських держав, аби перевірити їхню стійкість, зокрема і в Балтійському морі.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у червні попередив, що регіон Балтійського моря перетворюється на небезпечну геополітичну гарячу точку.

Президент Литви Гітанас Науседа перед тим заявив, що Росія навмисно нагнітає ситуацію в Балтійському морі.