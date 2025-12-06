В Швеции говорят, что "почти каждую неделю" встречают подводные лодки РФ в Балтийском море

Операционный командующий Военно-морскими силами Швеции Марко Петкович заявил, что шведский флот "почти каждую неделю" встречает российские подводные лодки в Балтийском море.

Его слова цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Петкович сказал, что Москва "постоянно усиливает" свое присутствие в регионе, и наблюдение за ее кораблями является привычной частью жизни шведского флота. Он подчеркнул, что страна "почти каждую неделю" встречает российские подводные лодки в Балтийском море.

"Это очень распространенное явление", – сказал он, добавив, что количество наблюдений увеличилось в последние годы.

Он отметил, что Россия увеличивает свои возможности и производит по одной подводной лодке класса "Кило" в год в Санкт-Петербурге и Калининградской анклаве.

Петкович подчеркнул: Россия проводит "целенаправленную и постоянную программу модернизации" своих кораблей.

"Как только в Украине будет установлен режим прекращения огня или перемирие – мы оцениваем, что Россия усилит свои возможности в этом регионе. Следовательно, учитывая это, [шведский] флот должен постоянно расти и сосредотачиваться на общей картине", – подчеркнул оперативный командующий ВМС страны.

Он отметил, что теневой флот России, состоящий из нефтяных танкеров под гражданским флагом, также вызывает беспокойство, и не исключил возможность использования таких кораблей для запуска дронов.

"Теневой флот сам по себе не является военной проблемой, но он может повлиять на наши страны с военной точки зрения", – добавил Петкович.

Недавно министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что Россия усиливает гибридные атаки против европейских государств, чтобы проверить их устойчивость, в том числе и в Балтийском море.

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль в июне предупредил, что регион Балтийского моря превращается в опасную геополитическую горячую точку.

Президент Литвы Гитанас Науседа перед этим заявил, что Россия намеренно нагнетает ситуацию в Балтийском море.