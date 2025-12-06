В МУС подчеркнули, что расследование в отношении РФ не остановится из-за мирных переговоров

Заместитель прокурора Международного уголовного суда заявила, что расследование вторжения РФ в Украину не может быть остановлено мирными переговорами, но может быть отложено Советом Безопасности ООН.

Об этом Нажат Шамим Хан сказала в комментарии AP, передает "Европейская правда".

Хан заявила, что попытки привлечь к ответственности должны идти рука об руку с мирными усилиями.

"Чтобы мир был длительным и устойчивым, должна быть возможность привлечения к ответственности", – сказала она.

В то же время заместитель прокурора МУС подчеркнула, что Совет Безопасности ООН может "попросить суд отложить рассмотрение дела, если считает, что есть возможность заключить мирное соглашение".

Однако Хан подчеркнула, что это будет лишь "временной остановкой".

В конце октября писали, что глава Кремля Владимир Путин не будет лично участвовать в саммите "Группы двадцати" в Южно-Африканской Республике, которая является подписантом Римского статута Международного уголовного суда.

Это уже второй раз, когда Путин отказывается отправиться в Южно-Африканскую Республику. В июле 2023 года он не поехал на саммит группы БРИКС "по взаимному согласию" с ЮАР.

В прошлом году хозяин Кремля также не поехал на саммит G20 в Бразилию, которая также является участницей Римского статута Международного уголовного суда.

В то же время Путина встретили и не арестовали в Монголии и Таджикистане, которые являются членами МУС и были обязаны выполнить международный ордер на арест.