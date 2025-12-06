Туск натякнув, що Навроцький брав участь у заході, проплаченому росіянами

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск у пʼятницю розкритикував опозицію за відмову підтримати законопроєкт про регулювання криптовалют, якими, за його словами, користується Росія для політичного впливу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

На засіданні ради "Громадянської коаліції", яку очолює Туск, він відреагував на п'ятничні події в Сеймі: представлення депутатам непублічної інформації про безпеку держави, а потім відхилення депутатами президентського вето на закон про криптоактиви.

Туск сказав, що кілька сотень суб'єктів, що діють на ринку криптовалют Польщі, безпосередньо пов'язані з Росією та Білоруссю, а дехто з польських депутатів "користувався спонсорством головної компанії на ринку криптовалют і організовував великі політичні заходи за гроші операторів цього ринку".

Він зазначив, що на ці політичні заходи "запрошували колишнього президента (Анджея Дуду – Ред.), нинішнього президента (Кароля Навроцького – Ред.), прем'єр-міністра (Матеуша – ред.) Моравецького і невідомо кого ще, але загалом саму верхівку".

"Як це можливо, що за гроші компанії, яка була створена на злочинні гроші, а потім була врятована російськими грошима, російською мафією та російськими службами, люди з "ПіС"-івської влади розважалися або організовували своє публічне життя, заходи?"– сказав Туск, маючи на увазі колишню партію влади "Право і справедливість".

У пʼятницю премʼєр Польщі виступив у Сеймі з закритою доповіддю про те, як Росія використовує криптовалюти для здійснення своїх гібридних операцій, намагаючись переконати депутатів скасувати вето президента на закон про регулювання криптоактивів.

Напередодні польський політик з партії "Громадянська коаліція" Кшиштоф Брейза звернувся до Національної прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки через "злочинну діяльність" Російського центру науки і культури у Варшаві.