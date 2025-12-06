Туск намекнул, что Навроцкий участвовал в мероприятии, оплаченном россиянами

Польский премьер-министр Дональд Туск в пятницу раскритиковал оппозицию за отказ поддержать законопроект о регулировании криптовалют, которыми, по его словам, пользуется Россия для политического влияния.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

На заседании совета "Гражданской коалиции", которую возглавляет Туск, он отреагировал на пятничные события в Сейме: представление депутатам непубличной информации о безопасности государства, а затем отклонение депутатами президентского вето на закон о криптоактивах.

Туск сказал, что несколько сотен субъектов, действующих на рынке криптовалют Польши, напрямую связаны с Россией и Беларусью, а некоторые из польских депутатов "пользовались спонсорством главной компании на рынке криптовалют и организовывали крупные политические мероприятия за деньги операторов этого рынка".

Он отметил, что на эти политические мероприятия "приглашали бывшего президента (Анджея Дуду – Ред.), нынешнего президента (Кароля Навроцкого – Ред.), премьер-министра (Матеуша – ред.) Моравецкого и неизвестно кого еще, но в целом самую верхушку".

"Как это возможно, что за деньги компании, которая была создана на преступные деньги, а затем была спасена российскими деньгами, российской мафией и российскими службами, люди из „ПиС"-овской власти развлекались или организовывали свою публичную жизнь, мероприятия?" – сказал Туск, имея в виду бывшую партию власти "Право и справедливость".

В пятницу премьер Польши выступил в Сейме с закрытым докладом о том, как Россия использует криптовалюты для осуществления своих гибридных операций, пытаясь убедить депутатов отменить вето президента на закон о регулировании криптоактивов.

Накануне польский политик из партии "Гражданская коалиция" Кшиштоф Брейза обратился в Национальную прокуратуру и Агентство внутренней безопасности из-за "преступной деятельности" Российского центра науки и культуры в Варшаве.