У Польщі подали скаргу на російський культурний центр через пропагандистську лекцію

Польський політик з партії "Громадянська коаліція" Кшиштоф Брейза повідомив у п’ятницю, що звернувся до Національної прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки через "злочинну діяльність" Російського центру науки і культури у Варшаві.

Про це політик розповів у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Причиною стали висловлювання, озвучені там під час пропагандистської лекції Євгенієм Ткачовим.

Як зазначив Брейза, під час виступу російський пропагандист Ткачов поширював брехню про Польщу, зокрема стверджував, що "Польща була нацистською державою", що країні "потрібна армія русофобів", а "гарантом польських кордонів є Росія".

За словами політика, лекція загалом мала прокремлівський і антипольський характер.

"Він порушив щонайменше кілька параграфів Кримінального кодексу. Якщо ця установа, розташована в самому центрі столиці, є рупором кремлівської пропаганди, то нею мають негайно зайнятися спецслужби та слідчі. Путінці, геть із Варшави!" – написав Брейза на платформі X, опублікувавши фото поданого звернення.

Інформацію про виступ Ткачова раніше оприлюднив портал OKO.press. Брейза вважає, що оприлюднені твердження можуть становити кримінальне правопорушення.

