В Великобритании арестовали людей, которые бросили еду в королевские драгоценности
Новости — Суббота, 6 декабря 2025, 15:35 —
Четырех участников протестной группы Take Back Power в субботу арестовали после инцидента в лондонском музее Тауэр, где в сторону витрины с королевскими драгоценностями бросили еду.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
На видео, опубликованном Take Back Power (с английского – "Вернуть власть") в социальных сетях, видно, как один из протестующих достает лоток с яблочным пирогом и бросает его в витрину, защищающую корону Британской империи.
Затем другой протестующий вылил на витрину ярко-желтый крем.
‼️ CRUMBLE AND CUSTARD ON THE CROWN JEWELS– Take back POWER (@takeback_power) December 6, 2025
Democracy has crumbled. Billionaires buy political influence whilst homeless people die on the streets.
We need a House of the People to tax the rich.
Donate to help take back power: https://t.co/fMDX5SNEKg pic.twitter.com/Tl7Wyfakvd
Участники акции кричали "Демократия разрушена" и "Мы пришли сюда, к сокровищам нации, чтобы вернуть власть".
Полиция Лондона сообщила, что в рамках расследования инцидента четверо человек были арестованы по подозрению в нанесении ущерба.
Кроме того, комната лондонского Тауэра, где хранятся драгоценности, была закрыта для посетителей на время расследования.
Группа Take Back Power называет себя новой ненасильственной группой гражданского сопротивления и требует создать гражданскую ассамблею, которая бы взимала налоги с супербогатых.
Напомним, в 2023 году 23-летнего студента Патрика Теллвела из английского города Йорк, который бросил несколько яиц в британского короля Чарльза III, признали виновным в "угрожающем поведении".
В 2022 году британская полиция выдвинула обвинение в уголовном преступлении двум женщинам после того, как они облили супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в лондонской Национальной галерее.