В Великобритании арестовали людей, которые бросили еду в королевские драгоценности

Четырех участников протестной группы Take Back Power в субботу арестовали после инцидента в лондонском музее Тауэр, где в сторону витрины с королевскими драгоценностями бросили еду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

На видео, опубликованном Take Back Power (с английского – "Вернуть власть") в социальных сетях, видно, как один из протестующих достает лоток с яблочным пирогом и бросает его в витрину, защищающую корону Британской империи.

Затем другой протестующий вылил на витрину ярко-желтый крем.

‼️ CRUMBLE AND CUSTARD ON THE CROWN JEWELS



Democracy has crumbled. Billionaires buy political influence whilst homeless people die on the streets.



We need a House of the People to tax the rich.



Donate to help take back power: https://t.co/fMDX5SNEKg pic.twitter.com/Tl7Wyfakvd – Take back POWER (@takeback_power) December 6, 2025

Участники акции кричали "Демократия разрушена" и "Мы пришли сюда, к сокровищам нации, чтобы вернуть власть".

Полиция Лондона сообщила, что в рамках расследования инцидента четверо человек были арестованы по подозрению в нанесении ущерба.

Кроме того, комната лондонского Тауэра, где хранятся драгоценности, была закрыта для посетителей на время расследования.

Группа Take Back Power называет себя новой ненасильственной группой гражданского сопротивления и требует создать гражданскую ассамблею, которая бы взимала налоги с супербогатых.

Напомним, в 2023 году 23-летнего студента Патрика Теллвела из английского города Йорк, который бросил несколько яиц в британского короля Чарльза III, признали виновным в "угрожающем поведении".

В 2022 году британская полиция выдвинула обвинение в уголовном преступлении двум женщинам после того, как они облили супом картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в лондонской Национальной галерее.