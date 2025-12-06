Илон Маск призывает "ликвидировать" ЕС, который оштрафовал его X

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал на штраф его соцсети X Европейской комиссией критикой ЕС и призывом его ликвидировать.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

"ЕС следует ликвидировать, а суверенитет вернуть отдельным странам, чтобы правительства могли лучше представлять интересы своих граждан", – написал Маск в своей соцсети.

Регулирующие органы Евросоюза в пятницу оштрафовали Х на 120 миллионов евро за нарушение правил ЕС в отношении онлайн-контента.

Нарушения включают в себя обманчивый дизайн "синей галочки", отсутствие прозрачности рекламного репозитория (хранилища) и непредоставление исследователям доступа к публичным данным.

Это решение резко раскритиковали топ-чиновники США, приравняв действия Еврокомиссии к "цензуре".

Это не первый случай, когда Илон Маск и Евросоюз заочно спорят. Ранее миллиардер уже выдвигал претензии к "недемократичному" характеру избрания главы Еврокомиссии.