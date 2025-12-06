В Еврокомиссии прокомментировали Нацстратегию США: "Решения по ЕС будет принимать сам ЕС"

Европейская комиссия в контексте обнародования обновленной Стратегии национальной безопасности США заявила, что ценит трансатлантические отношения, но выступает за ведущую роль ЕС в принятии решений в отношении себя.

Об этом пресс-секретарь ЕС сообщил корреспонденту "Европейской правды".

Спикер, учитывая публикацию Стратегии нацбезопасности США, отметил "приоритетное значение прекращения войны России против Украины", а также важное внимание к событиям в Западном полушарии, "что является ключевым для безопасности самих США".

"Мы полностью согласны с тем, что "Европа остается стратегически и культурно важной для Соединенных Штатов" и что "трансатлантическая торговля остается одним из столпов мировой экономики и американского процветания", – сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что ЕС в последние годы усиливает усилия, чтобы уменьшить зависимость от Соединенных Штатов в вопросах обороны.

"Мы будем продолжать конструктивное сотрудничество, обеспечивая конкурентоспособность Европы. Трансатлантическое партнерство является уникальным, и, как всегда, союзники вместе сильнее", – сказал представитель ЕС.

"Решения, касающиеся Европейского Союза, принимаются Европейским Союзом для Европейского Союза, включая решения, касающиеся нашей регуляторной автономии, защиты свободы слова и международного порядка, основанного на правилах", – добавил он.

В четверг была опубликована новая Стратегия национальной безопасности США – ключевой документ, определяющий приоритеты внешней политики и безопасности Соединенных Штатов.

В документе подчеркивается, что политика в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что хотя критические замечания администрации США могут иметь некоторое основание, Европа должна более уверенно относиться к собственной силе, в частности в отношениях с Россией.