Заступник Рубіо після зустрічі в НАТО замислився про "цивілізаційне самознищення" ЄС

Заступник державного секретаря США Крістофер Ландау у суботу прокоментував участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, накинувшись із критикою на ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на X.

За словами Ландау, після зустрічі в Альянсі у нього склалось враження, що "США вже давно не можуть вирішити проблему явної невідповідності між своїми відносинами з НАТО та ЄС".

"В обох організаціях представлені майже ті самі країни. Коли ці країни виступають від імені НАТО, вони наполягають, що трансатлантична співпраця є основою нашої взаємної безпеки", – написав заступник Марко Рубіо.

"Але коли ці країни виступають від імені ЄС, вони переслідують всілякі цілі, які часто суперечать інтересам і безпеці США, включаючи цензуру, економічне самогубство/кліматичний фанатизм, відкриті кордони, зневагу до національного суверенітету/просування багатостороннього управління та оподаткування, підтримку комуністичної Куби тощо", – додав він.

На думку Ландау, "ця невідповідність не може тривати далі".

"Або великі країни Європи є нашими партнерами у захисті західної цивілізації, яку ми успадкували від них, або ні. Але ми не можемо вдавати, що ми є партнерами, коли ці країни дозволяють не обраній, недемократичній і нерепрезентативній бюрократії ЄС у Брюсселі проводити політику цивілізаційного самознищення", – підсумував він.

У четвер було опубліковано нову Стратегію національної безпеки США – ключовий документ, що визначає пріоритети зовнішньої політики та безпеки Сполучених Штатів.

У документі підкреслено, що політика щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що хоча критичні зауваження адміністрації США можуть мати деяке підґрунтя, Європа повинна більш впевнено ставитися до власної сили, зокрема у відносинах з Росією.