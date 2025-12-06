Заместитель Рубио после встречи в НАТО задумался о "цивилизационном самоуничтожении" ЕС

Заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау в субботу прокомментировал участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО, обрушившись с критикой на ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на X.

По словам Ландау, после встречи в Альянсе у него сложилось впечатление, что "США уже давно не могут решить проблему явного несоответствия между своими отношениями с НАТО и ЕС".

"В обеих организациях представлены почти те же страны. Когда эти страны выступают от имени НАТО, они настаивают, что трансатлантическое сотрудничество является основой нашей взаимной безопасности", – написал заместитель Марко Рубио.

"Но когда эти страны выступают от имени ЕС, они преследуют всевозможные цели, которые часто противоречат интересам и безопасности США, включая цензуру, экономическое самоубийство/климатический фанатизм, открытые границы, пренебрежение национальным суверенитетом/продвижение многостороннего управления и налогообложения, поддержку коммунистической Кубы и т. д.", – добавил он.

По мнению Ландау, "это несоответствие не может продолжаться дальше".

"Либо крупные страны Европы являются нашими партнерами в защите западной цивилизации, которую мы унаследовали от них, либо нет. Но мы не можем притворяться, что мы являемся партнерами, когда эти страны позволяют неизбранной, недемократической и нерепрезентативной бюрократии ЕС в Брюсселе проводить политику цивилизационного самоуничтожения", – подытожил он.

В четверг была опубликована новая Стратегия национальной безопасности США – ключевой документ, определяющий приоритеты внешней политики и безопасности Соединенных Штатов.

В документе подчеркнуто, что политика в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас сказала, что хотя критические замечания администрации США могут иметь некоторое основание, Европа должна более уверенно относиться к собственной силе, в частности в отношениях с Россией.