Зеленський поговорив із Віткоффом і Кушнером про гарантування миру в Україні

Президент Володимир Зеленський у суботу провів телефонну розмову із представниками переговорних команд України та США, які працюють над завершенням російського вторгнення в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський написав на Telegram.

За словами глави держави, у розмові взяли участь з українського боку секретар РНБО Рустем Умєров і глава Генштабу Збройних Сил Андрій Гнатов, а з американського – посланці президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Зеленський написав, що розмова була "довгою і змістовною", а також "дуже предметною" і конструктивною.

"Ми приділили увагу багатьом аспектам і доволі швидко обговорили ключові речі, які можуть гарантувати закінчення кровопролиття та зняти загрозу третього вторгнення Росії, а також загрозу невиконання Росією її обіцянок, як це вже не раз було в минулому", – додав він.

Президент також сказав, що сторони "домовилися про наступні кроки, формати розмови з Америкою".

Він додав, що українські перемовники повернуться й прозвітують про хід "мирних перемовин".

Напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та спецпосланник президента США Стівен Віткофф повідомили про перебіг переговорів щодо "мирного плану" української та американської сторін.

