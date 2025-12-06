Зеленский поговорил с Виткоффом и Кушнером о гарантировании мира в Украине

Президент Владимир Зеленский в субботу провел телефонный разговор с представителями переговорных команд Украины и США, которые работают над завершением российского вторжения в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский написал в Telegram.

По словам главы государства, в разговоре приняли участие с украинской стороны секретарь СНБО Рустем Умеров и глава Генштаба Вооруженных Сил Андрей Гнатов, а с американской – посланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Зеленский написал, что разговор был "длинным и содержательным", а также "очень предметным" и конструктивным.

"Мы уделили внимание многим аспектам и довольно быстро обсудили ключевые вещи, которые могут гарантировать окончание кровопролития и снять угрозу третьего вторжения России, а также угрозу невыполнения Россией ее обещаний, как это уже не раз было в прошлом", – добавил он.

Президент также сказал, что стороны "договорились о следующих шагах, форматах разговора с Америкой".

Он добавил, что украинские переговорщики вернутся и отчитаются о ходе "мирных переговоров".

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и спецпосланник президента США Стивен Виткофф сообщили о ходе переговоров по "мирному плану" украинской и американской сторон.

