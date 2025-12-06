Глава МЗС Норвегії про нову безпекову стратегію США: щось таке ми чули від Росії

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде критично прокоментував зауваження, які оновлена Стратегія національної безпеки США висловлює щодо Європи.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав у коментарі NTB.

За словами глави норвезького МЗС, Європа "не впізнає себе" в тому, як континент описується у Стратегії національної безпеки США.

"Найбільш дивним для європейців є те, що вони (США. – Ред.) вважають, що Європа знаходиться на межі культурного знищення. Вони критично ставляться до імміграції та до того, що крайнім правим не дають захопити владу", – сказав він.

Ейде також вказав, що в американській Стратегії нацбезпеки закликається поважати Близький Схід таким, який він є, тоді як щодо Європи пропонується активна підтримка сил, які допоможуть "виправити нинішній курс".

"Партії, які на практиці є критичними щодо системи, які не згадуються по імені, але які кидають виклик консенсусу, повинні отримати чітку підтримку від США. Вони повинні врятувати США від цього європейського цивілізаційного колапсу, про який вони говорять. Це трохи нагадує те, що ми чули раніше від Росії", – вважає норвезький міністр.

Водночас він додав, що Європа повинна дбати про безпекову співпрацю зі США, зокрема в Арктиці.

"Європа серйозно поставилася до того, що ми маємо взяти на себе більшу частину оборонного тягаря, і це показує, що ми прислухаємося до аргументів про більшу відповідальність. Але ми також за те, щоб Європа могла співпрацювати, щоб бути менш залежною від США", – сказав Ейде.

Нагадаємо, у Стратегії нацбезпеки США підкреслено, що політика США щодо Європи повинна зосередитися на поверненні до стратегічної стабільності у відносинах з Росією, наданні Європі більшої відповідальності за власну оборону та запобіганні подальшому розширенню НАТО.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас сказала, що хоча критичні зауваження адміністрації США можуть мати деяке підґрунтя, Європа повинна більш впевнено ставитися до власної сили, зокрема у відносинах з Росією.

Європейська комісія в контексті оприлюднення оновленої Стратегії національної безпеки США сказала, що цінує трансатлантичні відносини, але виступає за провідну роль ЄС в ухваленні рішень щодо себе.