Глава МИД Норвегии о новой стратегии безопасности США: что-то такое мы слышали от России

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде критически прокомментировал замечания, которые обновленная Стратегия национальной безопасности США высказывает в отношении Европы.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии NTB.

По словам главы норвежского МИД, Европа "не узнает себя" в том, как континент описывается в Стратегии национальной безопасности США.

"Наиболее странным для европейцев является то, что они (США. – Ред.) считают, что Европа находится на грани культурного уничтожения. Они критически относятся к иммиграции и к тому, что крайне правым не дают захватить власть", – сказал он.

Эйде также указал, что в американской Стратегии нацбезопасности призывается уважать Ближний Восток таким, какой он есть, тогда как в отношении Европы предлагается активная поддержка сил, которые помогут "исправить нынешний курс".

"Партии, которые на практике являются критическими по отношению к системе, которые не упоминаются по имени, но которые бросают вызов консенсусу, должны получить четкую поддержку от США. Они должны спасти США от этого европейского цивилизационного коллапса, о котором они говорят. Это немного напоминает то, что мы слышали ранее от России", – считает норвежский министр.

В то же время он добавил, что Европа должна заботиться о сотрудничестве с США в области безопасности, в частности в Арктике.

"Европа серьезно отнеслась к тому, что мы должны взять на себя большую часть оборонного бремени, и это показывает, что мы прислушиваемся к аргументам о большей ответственности. Но мы также за то, чтобы Европа могла сотрудничать, чтобы быть менее зависимой от США", – сказал Эйде.

Напомним, в Стратегии нацбезопасности США подчеркнуто, что политика США в отношении Европы должна сосредоточиться на возвращении к стратегической стабильности в отношениях с Россией, предоставлении Европе большей ответственности за собственную оборону и предотвращении дальнейшего расширения НАТО.

Главная дипломатка ЕС Кая Каллас сказала, что хотя критические замечания администрации США могут иметь некоторое основание, Европа должна более уверенно относиться к собственной силе, в частности в отношениях с Россией.

Европейская комиссия в контексте обнародования обновленной Стратегии национальной безопасности США сказала, что ценит трансатлантические отношения, но выступает за ведущую роль ЕС в принятии решений, касающихся себя.