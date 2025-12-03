Аеропорт Вільнюса знову закрили через метеозонди з Білорусі

Аеропорт литовського Вільнюса закрили ввечері 3 грудня через виявлення метеозондів із контрабандою.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Національне кризове управління Литви заявило, що повітряний просір над аеропортом закрили з 19:36 до 22:30 у зв’язку з "гібридною атакою Білорусі проти Литви, цивільної авіації та суспільства, а також виявленням навігаційних сигналів, характерних для повітряних куль".

Пасажирів попросили дотримуватися інформації, наданої аеропортом та авіаперевізниками.

З кінця жовтня цього року донині аеропорт у Вільнюсі було закрито щонайменше 10 разів. У ніч на 1 грудня аеропорт у литовській столиці не працював 11 годин через 60 метеозондів, 40 з яких перебували в критичних місцях.

2 грудня прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що її країна може знову закрити кордон з Білоруссю, якщо контрабанда повітряними кулями продовжуватиме надходити в країну. Водночас Ругінене наголосила, що повторне закриття кордону із Білоруссю необхідно тісно координувати із США.

А міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що у зв'язку з загрозою метеозондів із контрабандою з Білорусі країна розглядає можливість введення надзвичайного стану.

Після цього литовське Міністерство закордонних справ викликало тимчасово повіреного у справах Білорусі та вручило йому ноту протеста на тлі систематичних гібридних атак.