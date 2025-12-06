Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан у суботу сказав, що результат парламентських виборів в Угорщині наступного року визначить, чи буде його країна воювати з Росією.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав на заході в місті Кечкемет у центральній Угорщині.

Орбан без жодних доказів сказав, що вибори до парламенту Угорщини наступного року "будуть останніми перед війною".

"Якщо у нас буде уряд, підтриманий Брюсселем, вони втягнуть нас у війну. Якщо у нас буде національний уряд, ми все ще матимемо шанс уникнути її", – додав він.

Премʼєр Угорщини також сказав, що в Європі вже нібито ухвалили рішення "йти на війну" і "хочуть бути готовими до 2030 року" (імовірно, маючи на увазі прогнози європейських держав, що Росія до 2030 року буде готова напасти на НАТО).

Аби довести це, він сказав, що Європа перебуває на останній стадії чотириетапної ескалації війни: розрив дипломатичних відносин, переведення економіки в режим війни, поновлення призову до армії та підготовка до прямого протистояння.

"Щоб уникнути цього, ми повинні молитися. Ця ситуація виходить за межі наших сил. Питання в тому, чи зможемо ми уникнути війни? Нам потрібна сила – Угорщина повинна стати достатньо сильною, щоб не тільки сказати "ні" війні, але й уникнути її", – сказав Орбан.

Як відомо, в Угорщині у квітні 2026 року мають відбутись парламентські вибори, на яких партія Орбана "Фідес" може втратити владу вперше за понад 15 років.

