У Нідерландах вважають, що РФ готується до протистояння з НАТО до 2030 року

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що Росія переходить на "воєнні рейки" і вже зараз виробляє більше зброї та мобілізує більше солдатів, ніж потрібно для її війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву нідерландського міністра наводить "Укрінформ".

Брекельманс попередив, що обсяги російського воєнного виробництва "лише зростатимуть у найближчі роки". Крім того, за його словами, РФ поповнює свої стратегічні резерви.

"До 2030 року Росія хоче бути готовою до масштабного зіткнення з НАТО. Інакше кажучи, у Путіна є наміри, можливості та стимули продовжувати свою імперську агресію... Це реальність, до якої ми повинні бути готовими", – підкреслив він.

Глава Міноборони Нідерландів додав, що Захід повинен чітко дати господарю Кремля Владіміру Путіну зрозуміти: "будь-яка ворожа дія проти країни НАТО буде зустрінута переважною силою".

"Це – єдиний спосіб зберегти свободу і безпеку в Європі", – сказав він.

У цьому контексті Брекельманс наголосив на необхідності збільшення підтримки України.

"Ми маємо гарантувати, що українці й надалі отримуватимуть засоби для самозахисту – не лише в короткостроковій перспективі, а й у довгостроковій, щоб стримувати подальшу агресію Росії", – заявив він.

Нещодавно міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив про необхідність посилення підготовки до збройного конфлікту у зв'язку із загрозою з боку Росії.

Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що не вважає, що світ наближається до Третьої світової війни.