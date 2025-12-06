Венгерский премьер-министр Виктор Орбан в субботу заявил, что результат парламентских выборов в Венгрии в следующем году определит, будет ли его страна воевать с Россией.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на мероприятии в городе Кечкемет в центральной Венгрии.

Орбан без каких-либо доказательств сказал, что выборы в парламент Венгрии в следующем году "будут последними перед войной".

"Если у нас будет правительство, поддерживаемое Брюсселем, они втянут нас в войну. Если у нас будет национальное правительство, у нас все еще будет шанс избежать ее", – добавил он.

Премьер Венгрии также сказал, что в Европе уже якобы приняли решение "идти на войну" и "хотят быть готовыми к 2030 году" (вероятно, имея в виду прогнозы европейских государств, что Россия к 2030 году будет готова напасть на НАТО).

Чтобы доказать это, он сказал, что Европа находится на последней стадии четырехэтапной эскалации войны: разрыв дипломатических отношений, перевод экономики в режим войны, возобновление призыва в армию и подготовка к прямому противостоянию.

"Чтобы избежать этого, мы должны молиться. Эта ситуация выходит за пределы наших сил. Вопрос в том, сможем ли мы избежать войны? Нам нужна сила – Венгрия должна стать достаточно сильной, чтобы не только сказать „нет" войне, но и избежать ее", – сказал Орбан.

Как известно, в Венгрии в апреле 2026 года должны состояться парламентские выборы, на которых партия Орбана "Фидес" может потерять власть впервые за более чем 15 лет.

Читайте также: Постоянное вето Орбана: почему лидер Венгрии уже не может остановить свою атаку на Украину.