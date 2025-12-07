В Лондоні затримали чоловіка, який розпиляв перцевий балончик в аеропорту Гітроу

У неділю в Лондоні поліція заарештувала чоловіка після того, як група людей зазнала нападу з використанням перцевого спрею в паркінгу аеропорту Гітроу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

За даними столичної поліції, потерпілі були доставлені до лікарні на машині швидкої допомоги, але серйозно вони не постраждали.

Інцидент на паркінгу термінала 3 стався після загострення конфлікту між двома групами людей, які були знайомі один з одним. Поліція повідомила, що інцидент не розслідується як терористичний акт.

Один чоловік був заарештований за підозрою в нападі і поміщений під варту. Поліція розшукує інших підозрюваних, які втекли з місця події.

Напередодні стало відомо, що чотирьох учасників протестної групи Take Back Power арештували після інциденту в лондонському музеї Тауер, де у бік вітрини з королівськими коштовностями кинули їжу.

А у жовтні в Польщі поліція Поморського воєводства затримала 42-річного чоловіка, який підпалив десятки автомобілів з українськими номерами.