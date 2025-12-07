В Лондоне задержали мужчину, который распылил перцовый баллончик в аэропорту Хитроу

В воскресенье в Лондоне полиция арестовала мужчину после того, как группа людей подверглась нападению с использованием перцового спрея в паркинге аэропорта Хитроу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

По данным столичной полиции, пострадавшие были доставлены в больницу на машине скорой помощи, но серьезно они не пострадали.

Инцидент на парковке терминала 3 произошел после обострения конфликта между двумя группами людей, которые были знакомы друг с другом. Полиция сообщила, что инцидент не расследуется как террористический акт.

Один мужчина был арестован по подозрению в нападении и помещен под стражу. Полиция разыскивает других подозреваемых, которые скрылись с места происшествия.

Накануне стало известно, что четырех участников протестной группы Take Back Power арестовали после инцидента в лондонском музее Тауэр, где в сторону витрины с королевскими драгоценностями бросили еду.

А в октябре в Польше полиция Поморского воеводства задержала 42-летнего мужчину, который подожг десятки автомобилей с украинскими номерами.