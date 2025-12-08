Трамп стверджує, що РФ "погодилася" на його мирний план, а Зеленський навіть "не читав"

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Росія нібито погодилась на "мирний план", тоді як президент Володимир Зеленський "навіть не читав його".

Про це він сказав під час спілкування з пресою на заході Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні ввечері 7 грудня, цитує "Європейська правда".

У Трампа запитали, яким буде наступний крок у мирних перемовинах України та Росії, на що той відповів, що "трохи розчарований" Зеленським.

"Ми розмовляли з президентом Путіним і з українськими лідерами, зокрема з президентом Зеленським. І мушу сказати, що я трохи розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію. Це було кілька годин тому. Його люди її схвалили, але він ні", – стверджує американський президент.

Він заявив, що Росія начебто згодна з цим планом.

"Росія, думаю, хотіла б отримати всю країну, якщо так подумати. Але Росія, як я вважаю, згодна з цим (з мирним планом – Ред.). Але я не впевнений, що Зеленський із цим згоден. Його команда це підтримує, а він цього не читав", – додав Трамп.

Як відомо, Зеленський у суботу, 6 грудня, провів телефонну розмову із представниками переговорних команд України та США, які працюють над завершенням російського вторгнення в Україну.

Перед тим секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та спецпосланник президента США Стівен Віткофф повідомили про перебіг переговорів щодо "мирного плану" української та американської сторін.

Спецпосланець президента США Кіт Келлог, який незабаром піде у відставку, заявив, що угода про припинення війни в Україні "дуже близька" і тепер її укладення залежить від вирішення двох основних невирішених питань: майбутнього Донбасу та Запорізької атомної електростанції.

