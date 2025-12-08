Трамп утверждает, что РФ "согласилась" на его мирный план, а Зеленский даже "не читал"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия якобы согласилась на "мирный план", тогда как президент Владимир Зеленский "даже не читал его".

Об этом он сказал во время общения с прессой на мероприятии Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне вечером 7 декабря, цитирует "Европейская правда".

У Трампа спросили, каким будет следующий шаг в мирных переговорах Украины и России, на что тот ответил, что "немного разочарован" Зеленским.

"Мы разговаривали с президентом Путиным и с украинскими лидерами, в частности с президентом Зеленским. И должен сказать, что я немного разочарован тем, что президент Зеленский еще не прочитал предложение. Это было несколько часов назад. Его люди его одобрили, но он нет", – утверждает американский президент.

Он заявил, что Россия якобы согласна с этим планом.

"Россия, думаю, хотела бы получить всю страну, если так подумать. Но Россия, как я считаю, согласна с этим (с мирным планом – Ред.). Но я не уверен, что Зеленский с этим согласен. Его команда это поддерживает, а он этого не читал", – добавил Трамп.

Как известно, Зеленский в субботу, 6 декабря, провел телефонный разговор с представителями переговорных команд Украины и США, которые работают над завершением российского вторжения в Украину.

Перед этим секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщили о ходе переговоров по "мирному плану" украинской и американской сторон.

Спецпосланник президента США Кит Келлог, который вскоре уйдет в отставку, заявил, что соглашение о прекращении войны в Украине "очень близко" и теперь его заключение зависит от решения двух основных нерешенных вопросов: будущего Донбасса и Запорожской атомной электростанции.

