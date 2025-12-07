Келлог вважає, що мирна угода щодо України залежить від двох питань

Спецпосланець президента США Кіт Келлог, який незабаром піде у відставку, заявив, що угода про припинення війни в Україні "дуже близька" і тепер її укладення залежить від вирішення двох основних невирішених питань: майбутнього Донбасу та Запорізької атомної електростанції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Келлог сказав під час Національного форуму з питань оборони імені Рейгана, його цитує Reuters.

Посланець Дональда Трампа, який залишить свою посаду у січні, переконаний, що зусилля з врегулювання конфлікту знаходяться на "останніх 10 метрах", які, за його словами, завжди є найскладнішими.

За словами Келлога, двома основними невирішеними питаннями є територія – в першу чергу майбутнє Донбасу – і майбутнє Запорізької атомної електростанції, яку контролює РФ.

"Якщо ми вирішимо ці дві проблеми, думаю, решта питань вирішиться досить добре. Ми дійсно дуже близько", – сказав Келлог.

Він також додав, що масштаби смертей і поранень, спричинених війною РФ проти України, є "жахливими" і безпрецедентними для регіональної війни.

Як відомо, президент Володимир Зеленський у суботу провів телефонну розмову із представниками переговорних команд України та США, які працюють над завершенням російського вторгнення в Україну.

Перед тим секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та спецпосланник президента США Стівен Віткофф повідомили про перебіг переговорів щодо "мирного плану" української та американської сторін.

