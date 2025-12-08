Нідерланди піднімали у небо винищувачі через невідомий безпілотник

Вранці у неділю, 7 грудня, два винищувачі F-35 Військово-повітряних сил Нідерландів злетіли, щоб ідентифікувати невідомий об'єкт.

Про таке поінформувало Міністерство оборони країни, пише "Європейська правда".

Як повідомили у Міноборони Нідерландів, об'єкт летів на висоті в повітряному просторі країни, де обов'язковою є ідентифікація та зв'язок з диспетчерською службою, але не ідентифікував себе, наприклад, за допомогою радіозв'язку або транспондера.

Невідомий об'єкт виявився безпілотним літальним апаратом.

У відомстві наголосили: безпілотник покинув повітряний простір країни і не становив безпосередньої загрози. Повітряний рух не зазнав впливу безпілотника.

Зазначимо, наприкінці листопада над авіабазою Фолькел у Нідерландах фіксували появу невідомих безпілотників.

Писали, що у Німеччині цьогоріч зафіксували зростання кількості інцидентів, коли невідомі дрони створювали загрозу для цивільної авіації.

Німецька влада неодноразово попереджала, що дрони становлять загрозу безпеці, після серії вторгнень в районі аеропортів і військових об'єктів цього року.

Уряд Німеччини схвалив зміни до Закону про федеральну поліцію, щоб поліцейські могли краще протидіяти дронам.