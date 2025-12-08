Нидерланды поднимали в небо истребители из-за неизвестного беспилотника

Утром в воскресенье, 7 декабря, два истребителя F-35 Военно-воздушных сил Нидерландов взлетели, чтобы идентифицировать неизвестный объект.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, пишет "Европейская правда".

Как сообщили в Минобороны Нидерландов, объект летел на высоте в воздушном пространстве страны, где обязательна идентификация и связь с диспетчерской службой, но не идентифицировал себя, например, с помощью радиосвязи или транспондера.

Неизвестный объект оказался беспилотным летательным аппаратом.

В Минобороны подчеркнули: беспилотник покинул воздушное пространство страны и не представлял непосредственной угрозы. Воздушное движение не подверглось влиянию беспилотника.

Отметим, в конце ноября над авиабазой Фолькел в Нидерландах фиксировали появление неизвестных беспилотников.

Писали, что в Германии в этом году зафиксировали рост количества инцидентов, когда неизвестные дроны создавали угрозу для гражданской авиации.

Немецкие власти неоднократно предупреждали, что дроны представляют угрозу безопасности, после серии вторжений в районе аэропортов и военных объектов в этом году.

Правительство Германии одобрило изменения в Закон о федеральной полиции, чтобы полицейские могли лучше противодействовать дронам.