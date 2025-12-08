Стефанишина рассказала, какую помощь предусматривает для Украины проект оборонного бюджета США

В США 7 декабря обнародовали консолидированный текст законопроекта об авторизации ассигнований на нужды национальной обороны (NDAA) на 2026 финансовый год, документ, в частности, содержит несколько важных положений относительно Украины.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

По ее словам, проект предусматривает продление запрета на использование средств бюджета США для целей, которые могут быть связаны с суверенитетом РФ над международно признанной территорией Украины.

В проекте предусматривается выделение 400 миллионов долларов на 2026 финансовый год на нужды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Срок действия программы продлен до 2029 года.

Кроме того, как отметила посол, законопроект устанавливает требование к министру обороны США уведомлять комитеты по вооруженным силам и разведке Сената и Палаты представителей в течение 48 часов после принятия решения о любой приостановке или ограничении предоставления разведывательной информации для поддержки военных операций Украины.

Сообщение должно содержать причины такого решения, его ожидаемую продолжительность и оценку влияния на возможность Украины проводить военные операции.

Министр обороны также должен представить отчет о поддержке Украины союзниками и партнерами США, включая инициативу PURL и программу USAI, а также план использования остатков средств в рамках USAI.

Отдельные положения документа касаются похищения РФ украинских детей. Конгресс осуждает похищение более 20 тысяч украинских детей и призывает Россию работать с международным сообществом для их немедленного возвращения. В законопроект включен текст "Abducted Ukrainian Children Recovery Act".

Документ также содержит положения об ограничении возможностей сокращения войск США в Европе и Республике Корея.

Ожидается, что законопроект будет вынесен на голосование в Палате представителей на текущей неделе, рассказала Стефанишина.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что европейские лидеры еще сохраняют надежду, что Трамп вернется к своему выводу о том, что вина за войну в Украине лежит именно на России, однако морально готовятся и к "худшему" сценарию, при котором США "простят" РФ и оставят Украину без какой-либо помощи.

Между тем спецпосланник президента США Кит Келлог, который вскоре уйдет в отставку, считает, что соглашение о прекращении войны в Украине "очень близко".