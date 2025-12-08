В Латвии погибли двое рабочих в ходе укрепления границы с РФ

В Лудзенском крае в Латвии перевернулась лодка с работниками, которые обустраивали понтоны на границе с Россией.

Об этом сообщает LSM со ссылкой на представителей государственной компании Valsts Nekustamie īpašumi, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел еще 5 декабря. В лодке находились пятеро рабочих, двое погибли. Смерть одного из них Служба неотложной медицинской помощи констатировала в пятницу, а в субботу спасатели нашли второго погибшего.

По информации, имеющейся в распоряжении LTV, трагический инцидент произошел на озере Пейтеля на латвийско-российской границе.

"В нашем распоряжении пока только предварительные данные, и детальные комментарии об обстоятельствах происшествия могут предоставить службы, которые проводят расследование. Мы выражаем глубочайшие соболезнования родным погибших", – отметил председатель правления VNI Ренар Гришкевич.

Более подробные комментарии VNI обещают предоставить после официального уточнения информации. Государственная полиция начала уголовный процесс.

При этом в Латвии уверяют, что несчастный случай не повлияет на ход реализации проекта, и работы по строительству границы продолжатся по плану.

Завершить строительство забора на латвийско-российской границе планируется до конца этого года.

Осенью в Латвии задержали россиянина, который прорезал дыру в заборе для пересечения границы.

В конце лета все страны Балтии и Польша сообщали о значительном увеличении количества нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь их границы с территории Беларуси.