У Туреччині стався землетрус

На середземноморському узбережжі Туреччини, у курортному місті Анталія, стався землетрус.

Про це пише Hürriyet із посиланням на Директорат з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), передає "Європейська правда".

Землетрус магнітудою 4,3 стався у районі Коньялти в Анталії 8 грудня о 03:31 за місцевим часом.

Епіцентр був на глибині 20,75 км. Поштовхи відчувалися у сусідніх районах, зокрема в Лімані, Бельдібі, Гьокдере, Сичан Адаси, Хісанчандир.

За попередніми даними, землетрус не завдав жодних збитків.

Зазначимо, пізно ввечері 27 жовтня сильний землетрус сколихнув західну частину Туреччини, внаслідок чого обвалилися щонайменше три будівлі, які були пошкоджені в результаті попереднього землетрусу.

У серпні Туреччина також постраждала від землетрусу магнітудою 6,1, в результаті якого одна людина загинула і десятки інших зазнали травм.