В Турции произошло землетрясение

На средиземноморском побережье Турции, в курортном городе Анталия, произошло землетрясение.

Об этом пишет Hürriyet со ссылкой на Директорат по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), передает "Европейская правда".

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в районе Коньялты в Анталии 8 декабря в 03:31 по местному времени.

Эпицентр находился на глубине 20,75 км. Толчки ощущались в соседних районах, в частности в Лимане, Бельдиби, Гёкдере, Сычан Адасы, Хисанчандыр.

По предварительным данным, землетрясение не нанесло никакого ущерба.

Отметим, поздно вечером 27 октября сильное землетрясение всколыхнуло западную часть Турции, в результате чего обвалились по меньшей мере три здания, которые были повреждены в результате предыдущего землетрясения.

В августе Турция также пострадала от землетрясения магнитудой 6,1, в результате которого один человек погиб и десятки других получили травмы.