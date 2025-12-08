Віцепрем’єр Польщі назвав Маска "божевільним" за заклики ліквідувати Євросоюз

Віцепрем’єр Польщі Кшиштоф Гавковський різко розкритикував американського мільярдера Ілона Маска, який раніше закликав до "ліквідації" Європейського Союзу.

Заяву Гавковського наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

На думку польського віцепрем'єра, Маск є "божевільним коментатором".

"Як можна це не назвати божевіллям?" – сказав він про допис Маска про "ліквідацію Європейського Союзу".

Водночас Гавковський визнав, що власник платформи X, безсумнівно, має досягнення у сфері технологій і бізнесу, але "повинен подумати, де шукати друзів".

При цьому він припустив, що дії Маска вигідні Росії: "Можливо, те, що він засліплений грошима деспотів, зокрема з Росії, затуманило йому голову".

Регуляторні органи Євросоюзу у пʼятницю оштрафували Х на 120 млн євро за порушення правил ЄС щодо онлайн-контенту.

Порушення включають оманливий дизайн "синьої галочки", відсутність прозорості рекламного репозиторію (сховища) та ненадання дослідникам доступу до публічних даних.

Після цього Маск закликав ліквідувати Євросоюз. Реагуючи на цей допис, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порадив Маску полетіти на Марс.