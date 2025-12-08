Вице-премьер Польши назвал Маска "сумасшедшим" за призывы ликвидировать Евросоюз

Вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский резко раскритиковал американского миллиардера Илона Маска, который ранее призвал к "ликвидации" Европейского Союза.

Заявление Гавковского приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

По мнению польского вице-премьера, Маск – "сумасшедший комментатор".

"Как можно это не назвать безумием?" – сказал он о посте Маска о "ликвидации Европейского Союза".

В то же время Гавковский признал, что владелец платформы X, несомненно, имеет достижения в сфере технологий и бизнеса, но "должен подумать, где искать друзей".

При этом он предположил, что действия Маска выгодны России: "Возможно, то, что он ослеплен деньгами деспотов, в частности из России, затуманило ему голову".

Регуляторные органы Евросоюза в пятницу оштрафовали Х на 120 млн евро за нарушение правил ЕС для онлайн-контента.

Нарушения включают обманчивый дизайн "синей галочки", отсутствие прозрачности рекламного репозитория (хранилища) и непредоставление исследователям доступа к публичным данным.

После этого Маск призвал ликвидировать Евросоюз. Реагируя на это сообщение, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посоветовал Маску полететь на Марс.