Зеленський розповів, яке питання є проблемним у переговорах щодо "мирної угоди" США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що учасники переговорів щодо мирної ініціативи США, як і раніше, не можуть дійти згоди щодо територіального питання.

Про це український президент розповів в інтерв’ю Bloomberg News у понеділок вранці, повідомляє "Європейська правда".

В ході телефонного інтерв’ю Зеленський сказав, що деякі елементи плану США вимагають подальшого обговорення з низки "делікатних питань", включаючи гарантії безпеки для України і контроль над Донбасом.

За його словами, в ході переговорів сторони не дійшли згоди щодо долі регіонів Донбасу.

"Є бачення США, Росії та України – і у нас немає єдиної думки щодо Донбасу", – зазначив Зеленський.

Він сказав, що українська сторона наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки, які надаватимуть західні союзники, насамперед США.

"Є одне питання, на яке я – і всі українці – хочемо отримати відповідь: якщо Росія знову почне війну, що будуть робити наші партнери", – підкреслив Зеленський.

Раніше неназваний український посадовець розповів у коментарі агентству AFP, що Україна стикається зі значним тиском США щодо укладання мирної угоди з РФ.

Портал Axios раніше повідомив, що в ході розмови президента України Володимира Зеленського зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером обговорення територіальних питань було складним.

Згодом сам Зеленський охарактеризував свою розмову з представниками команди президента США як "конструктивну, хоча й непросту".

