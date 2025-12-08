Зеленский назвал проблемный вопрос в переговорах по "мирному соглашению" США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участники переговоров по мирной инициативе США по-прежнему не могут прийти к согласию по территориальному вопросу.

Об этом украинский президент рассказал в интервью Bloomberg News в понедельник утром, сообщает "Европейская правда".

В ходе телефонного интервью Зеленский сказал, что некоторые элементы плана США требуют дальнейшего обсуждения по ряду "деликатных вопросов", включая гарантии безопасности для Украины и контроль над Донбассом.

По его словам, в ходе переговоров стороны не пришли к согласию о судьбе Донбасса.

"Есть видение США, России и Украины – и у нас нет единого мнения по Донбассу", – отметил Зеленский.

Он сказал, что украинская сторона настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности, которые будут предоставлять западные союзники, прежде всего США.

"Есть один вопрос, на который я – и все украинцы – хотим получить ответ: если Россия снова начнет войну, что будут делать наши партнеры", – подчеркнул Зеленский.

Ранее неназванный украинский чиновник рассказал в комментарии агентству AFP, что Украина сталкивается со значительным давлением США по заключению мирного соглашения с РФ.

Портал Axios ранее сообщил, что в ходе разговора президента Украины Владимира Зеленского со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером обсуждение территориальных вопросов было сложным.

Впоследствии сам Зеленский охарактеризовал свой разговор с представителями команды президента США как "конструктивный, хотя и непростой".

