Працівники Лувру планують безстроковий страйк

Профспілки, що обʼєднують працівників паризького музею Лувр, у понеділок закликали до безстрокового страйку з наступного тижня через умови праці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Три профспілки – CGT, Sud і CFDT – закликали до безстрокового страйку, який розпочнеться 15 грудня і був "одностайно" підтриманий на зборах близько 200 працівників.

Якщо до страйку долучиться більшість із 2100 співробітників Лувру, це може призвести до закриття музею напередодні різдвяних свят, коли до Парижа прибуває більше туристів.

У спільному листі, адресованому міністерці культури Франції Рашиді Даті, профспілки написали, що частина Лувру регулярно закривається через "недостатню кількість персоналу, а також технічні несправності та старіння будівлі".

"Зараз відвідувачі мають обмежений доступ до творів мистецтва і не можуть вільно пересуватися. Відвідування Лувру стало справжньою смугою перешкод", – додали вони.

Нагадаємо, у жовтні Лувр потрапив у новини внаслідок скандального 7-хвилинного пограбування галереї Аполлона, під час якого зловмисники винесли коштовності, які належали Наполеону та імператриці Євгенії. Вкрадені коштовності так і не знайшли – крім тих, які злочинці загубили під час втечі.

У справі оголосили звинувачення чотирьом підозрюваним. Скандал спровокував хвилю запитань про якість заходів безпеки у музеї.

Нещодавно в адміністрації музею Лувру також підтвердили інформацію у ЗМІ про побутову аварію в будівлі, внаслідок якої постраждали експонати у бібліотеці з єгиптології.