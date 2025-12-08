Работники Лувра планируют бессрочную забастовку

Профсоюзы, объединяющие работников парижского музея Лувр, в понедельник призвали к бессрочной забастовке со следующей недели из-за условий труда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Три профсоюза – CGT, Sud и CFDT – призвали к бессрочной забастовке, которая начнется 15 декабря и была "единогласно" поддержана на собрании около 200 работников.

Если к забастовке присоединится большинство из 2100 сотрудников Лувра, это может привести к закрытию музея накануне рождественских праздников, когда в Париж прибывает больше туристов.

В совместном письме, адресованном министру культуры Франции Рашиде Дати, профсоюзы написали, что часть Лувра регулярно закрывается из-за "недостаточного количества персонала, а также технических неисправностей и старения здания".

"Сейчас посетители имеют ограниченный доступ к произведениям искусства и не могут свободно передвигаться. Посещение Лувра стало настоящей полосой препятствий", – добавили они.

Напомним, в октябре Лувр попал в новости в результате скандального 7-минутного ограбления галереи Аполлона, во время которого злоумышленники вынесли драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице Евгении. Украденные драгоценности так и не нашли – кроме тех, которые преступники потеряли во время побега.

По делу объявили обвинение четырем подозреваемым. Скандал спровоцировал волну вопросов о качестве мер безопасности в музее.

Недавно в администрации музея Лувра также подтвердили информацию в СМИ о бытовой аварии в здании, в результате которой пострадали экспонаты в библиотеке по египтологии.