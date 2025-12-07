Укр Рус Eng

У Луврі підтвердили інцидент з "потопом", але кажуть, що шкода не критична

Новини — Неділя, 7 грудня 2025, 20:11 — Марія Ємець

В адміністрації музею Лувру підтвердили інформацію у ЗМІ про побутову аварію в будівлі, внаслідок якої постраждали експонати у бібліотеці з єгиптології, але завдана шкода не критична. 

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Заступник головного адміністратора Франсіс Штейнбок підтвердив, що у музеї справді стався "витік води" і внаслідок цього постраждали "від 300 до 400 експонатів". За його словами, йдеться про журнали з єгиптології та наукову документацію з цієї теми, що використовувалася дослідниками, датовані кінцем ХІХ-початком ХХ століття. 

"Це надзвичайно корисні документи, до яких багато зверталися (…) але не унікальні", – зазначив він, додавши, що після ретельного просушування вони повернуться в експозицію і про втрату цінних видань не йдеться. 

Штайнбок зазначив, що витік води виявили о 20:45 26 листопада, він стався у гідравлічній мережі, що живить обладнання для вентиляції та обігріву бібліотеки, внаслідок помилкового відкриття клапана у системі. 

Система була "дуже застаріла" і вже кілька місяців як відімкнена, її мали замінити у вересні 2026 року у рамках масштабних робіт. 

Посадовець додав, що у будь-якому разі це дуже прикрий інцидент, після якого систему безпеки посилять. Музей веде внутрішнє розслідування, щоб встановити точні причини аварії. 

Нагадаємо, у жовтні Лувр потрапив у новини внаслідок скандального 7-хвилинного пограбування галереї Аполлона, під час якого зловмисники винесли коштовності, які належали Наполеону та імператриці Євгенії. Вкрадені коштовності так і не знайшли – крім тих, які злочинці загубили під час втечі. 

У справі оголосили звинувачення чотирьом підозрюваним

Скандал спровокував хвилю запитань про якісь заходів безпеки у музеї. 

