У Луврі підтвердили інцидент з "потопом", але кажуть, що шкода не критична

В адміністрації музею Лувру підтвердили інформацію у ЗМІ про побутову аварію в будівлі, внаслідок якої постраждали експонати у бібліотеці з єгиптології, але завдана шкода не критична.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Заступник головного адміністратора Франсіс Штейнбок підтвердив, що у музеї справді стався "витік води" і внаслідок цього постраждали "від 300 до 400 експонатів". За його словами, йдеться про журнали з єгиптології та наукову документацію з цієї теми, що використовувалася дослідниками, датовані кінцем ХІХ-початком ХХ століття.

"Це надзвичайно корисні документи, до яких багато зверталися (…) але не унікальні", – зазначив він, додавши, що після ретельного просушування вони повернуться в експозицію і про втрату цінних видань не йдеться.

Штайнбок зазначив, що витік води виявили о 20:45 26 листопада, він стався у гідравлічній мережі, що живить обладнання для вентиляції та обігріву бібліотеки, внаслідок помилкового відкриття клапана у системі.

Система була "дуже застаріла" і вже кілька місяців як відімкнена, її мали замінити у вересні 2026 року у рамках масштабних робіт.

Посадовець додав, що у будь-якому разі це дуже прикрий інцидент, після якого систему безпеки посилять. Музей веде внутрішнє розслідування, щоб встановити точні причини аварії.

Нагадаємо, у жовтні Лувр потрапив у новини внаслідок скандального 7-хвилинного пограбування галереї Аполлона, під час якого зловмисники винесли коштовності, які належали Наполеону та імператриці Євгенії. Вкрадені коштовності так і не знайшли – крім тих, які злочинці загубили під час втечі.

У справі оголосили звинувачення чотирьом підозрюваним.

Скандал спровокував хвилю запитань про якісь заходів безпеки у музеї.