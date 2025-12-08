ЗМІ: США далі наполягають, що Україна у рамках "миру" має без бою вийти з Донеччини

У перемовинах стосовно потенційної угоди про завершення російсько-української війни США продовжують наполягати, що Україні варто погодитись без бою вийти з Донеччини.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у публікації Politico з посиланням на джерела у Європі.

У статті цитують деталі від анонімного європейського посадовця про те, що США у переговорах далі наполягають, що Україні варто погодитись на вимогу віддати під контроль РФ решту Донецької області, яка ще не в окупації.

"З територіальних питань, позиція американців проста: Росія вимагає від України віддати території, а американці далі думають, як цього досягти… Американці наполягають, що Україна має вийти з Донбасу так чи інакше", – зазначив співрозмовник.

Україна продовжує наполягати, що потенційна "заморозка" має відбутись по поточній лінії фронту. Українські перемовники намагаються донести до США, що якщо віддати Путіну те, що російській армії з шаленими втратами не вдалося захопити за всі роки війни, це лише розбурхає його апетити.

Також, зазначають у публікації, Україна відчуває тиск у тому, з якою швидкістю хочуть рухатися США – що перегукується з коментарями неназваного українського джерела AFP, що Україна стикається зі значним тиском США щодо укладання мирної угоди з РФ.

"Можливо, Трамп хоче, щоб це відбулося швидко, і його команда змушена пояснювати йому, чому не вони крайні у тому, що цього не відбувається так швидко, як він хотів", – каже європейський співрозмовник.

"Важливо, як буде діяти Америка – як посередник, чи схиляючись на бік Росії?", – підсумовує співрозмовник видання у своїх коментарях.

Він додає, що також українська сторона очікує більше ясності стосовно того, які гарантії безпеки готові запропонувати США.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю у понеділок підтвердив, що у перемовинах щодо "мирного плану" Трампа учасники, як і раніше, не можуть дійти згоди щодо територіального питання, і йдеться зокрема про долю Донецької області.

Перед цим у Politico вийшла стаття про те, що європейські лідери ще зберігають надію, що Трамп усвідомить небажання Росії завершувати війну, проте морально готуються і до "найгіршого" сценарію, за якого США дистанціюються і покинуть Україну без жодної допомоги.

У ці хвилини триває зустріч у Лондоні за участі лідерів Британії, Франції, Німеччини та президента України.