СМИ: США продолжают настаивать, что Украина в рамках "мира" должна без боя выйти из Донецкой области

В переговорах о потенциальном соглашении о завершении российско-украинской войны США продолжают настаивать, что Украине следует согласиться без боя выйти из Донецкой области.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации Politico со ссылкой на источники в Европе.

В статье цитируются подробности от анонимного европейского чиновника о том, что США в переговорах продолжают настаивать, что Украине следует согласиться на требование отдать под контроль РФ остальную часть Донецкой области, которая еще не оккупирована.

"По территориальным вопросам позиция американцев проста: Россия требует от Украины отдать территории, а американцы продолжают думать, как этого достичь... Американцы настаивают, что Украина должна выйти из Донбасса так или иначе", – отметил собеседник.

Украина продолжает настаивать, что потенциальная "заморозка" должна произойти по актуальной линии фронта. Украинские переговорщики пытаются донести до США, что если отдать Путину то, что российской армии с огромными потерями не удалось захватить за все годы войны, это только усилит его аппетиты.

Также, отмечают в публикации, Украина чувствует давление в том, с какой скоростью хотят двигаться США – что перекликается с комментариями неназванного украинского источника AFP, что Украина сталкивается со значительным давлением США по заключению мирного соглашения с РФ.

"Возможно, Трамп хочет, чтобы это произошло быстро, и его команда вынуждена объяснять ему, почему не они крайние в том, что это не происходит так быстро, как он хотел", – говорит европейский собеседник.

"Важно, как будет действовать Америка – как посредник или склоняясь на сторону России?", – заключает анонимный чиновник.

Он добавляет, что также украинская сторона ожидает больше ясности относительно того, какие гарантии безопасности готовы предложить США.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью в понедельник подтвердил, что в переговорах по "мирному плану" Трампа участники, как и раньше, не могут прийти к согласию по территориальному вопросу, и речь идет, в частности, о судьбе Донецкой области.

Перед этим в Politico вышла статья о том, что европейские лидеры еще сохраняют надежду, что Трамп осознает нежелание России завершать войну, однако морально готовятся и к "худшему" сценарию, при котором США дистанцируются и покинут Украину без какой-либо помощи.

В эти минуты продолжается встреча в Лондоне с участием лидеров Великобритании, Франции, Германии и президента Украины.