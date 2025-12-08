Стармер зустрів Зеленського, Макрона і Мерца у Лондоні

Британський прем’єр-міністр Кір Стармер зустрів президента України Володимира Зеленського, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і президента Франції Емманюеля Макрона на порозі своєї резиденції на Даунінг-стріт у Лондоні.

Про це повідомив телеканал Sky News

Першим до резиденції британського прем’єра прибув Фрідріх Мерц.

Стармер зустрів очільника уряду Німеччини, і вони привіталися, потиснувши один одному руки, перш ніж увійти всередину.

Далі Стармер зустрів французького президента Макрона. Як і Мерца, Стармер привітав Макрона рукостисканням і обіймами. Деякі журналісти ставили питання, але лідери не відповідали.

Зеленського Стармер привітав рукостисканням і обіймами.

Потім Зеленський помахав рукою коту Ларрі, який сидів біля дверей, а потім разом зі Стармером вони зайшли у резиденцію.

Троє лідерів проведуть спільні переговори, а також здійснять відеодзвінок європейським лідерам і керівництву ЄС і НАТО.

Увечері Зеленський полетить до Брюсселя, де у нього запланована зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Євроради Антоніу Коштою і главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

У вівторок українського президента очікують у Римі.

Дипломатичне турне Зеленського відбувається після серії зустрічей представників України та США, які стосуються "мирної угоди".

